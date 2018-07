Roma, incendio a Cinecittà: brucia la "Roma antica" degli studios

Incendio nella notte a Cinecittà dove intorno alle 3 le fiamme hanno invaso la ricostruzione di Roma antica che si trova all'interno degli studios, in via Vincenzo Lamaro. Sul posto i vigili del fuoco con almeno 6 mezzi. Non ci sarebbero feriti. Ad andare a fuoco è stata una parte del set lasciato dalla serie tv "Rome", prodotta dall'americana Hbo.L'incendio si è propagato con il vento: a prendere fuoco è stata la zona che si chiamava Basilica Giulia e l'entrata del set di Roma, cioè l'ingresso che portava alla via sacra, dove di solito si organizzano anche convention e feste private. Sospese anche le visite guidate.