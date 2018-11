Tutte le famiglie possono essere potenzialmente colpite dal diabete e quindi la conoscenza dei fattori di rischio per tutti i tipi di malattia è essenziale per rilevarlo precocemente. L'Associazione dei pazienti diabetici (AdiGem) e gli studenti in Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Segretariato italiano studenti in Medicina, insieme con gli specialisti diabetologi della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Cattolica, promuovono in occasione della Giornata mondiale del diabete che si celebra mercoledì 14 novembre la quinta edizione dell'evento di sensibilizzazione

Prevenire è meglio che curare

nella hall dell'ospedale, dalle 10 alle 16.30.



La Giornata mondiale del diabete (www.worlddiabetesday.org) quest'anno è dedicata in particolare alle famiglie: lo slogan è infatti

The Family and Diabetes

, per promuovere il ruolo della famiglia nella gestione, cura e prevenzione della patologia. Gli studenti e i volontari con diabete inviteranno utenti e visitatori del Gemelli e li assisteranno nella compilazione di un questionario che stima la probabilità di andare incontro a diagnosi di diabete mellito di tipo 2 entro 10 anni, valutando i principali fattori di rischio (eccesso ponderale, stile di vita, familiarità).

Dopo aver rilevato i dati antropometrici (peso e altezza) e misurata la pressione arteriosa, gli specialisti diabetologi del Gemelli saranno a disposizione del pubblico per valutare gratuitamente il rischio di sviluppare la malattia e fornire indicazioni sulla prevenzione del diabete e sull'educazione a un corretto stile di vita. Nelle persone a rischio saranno effettuati controlli della glicemia attraverso la misurazione capillare. Per chi ne avrà bisogno, verrà aperta una 'porta di ingressò anche al Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per le persone con diabete attivato presso il Gemelli.

