Voragine a Monteverde con geyser di 10 metri: rotta una tubazione

PLAY FOTO Voragine in Via di Monteverde (foto Andrea Giannetti/Ag.Toiati)

Un forte getto d' acqua in strada, alto oltre 10 metri, si è sprigionato stamattina in strada in via Monteverde, nei pressi di piazzale Dunant, a Roma a causa probabilmente della rottura di una tubazione.

Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra. Non si registrano feriti. Il tratto di strada interessato è stato momentaneamente chiuso al traffico.

In relazione al guasto idrico riscontrato questa mattina in via Di Monte Verde, altezza civico 6 - spiega una nota -, Acea Ato 2 precisa che i tecnici sono immediatamente arrivati sul posto per la chiusura del flusso idrico interrompendo il getto d’acqua. Le squadre sono al lavoro e il ripristino completo della fornitura idrica è previsto entro la giornata di oggi. Acea Ato 2 ha comunque predisposto anche il servizio sostitutivo in zona tramite un’autobotte a disposizione dei residenti







Un'auto parcheggiata lungo la strada è parzialmente sprofondata nella voragine che si è aperta sull'asfalto. Diversi i cittadini che si sono riversati in strada guardando stupiti il getto d'acqua altissimo. «Mamma mia cosa è successo?» si chiedono preoccupati alcuni anziani. Altri sono sollevati per il fatto che nessuno sia rimasto ferito.