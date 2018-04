Roma, furti con borse e zaini schermati per ingannare il sistema d'allarme: due arresti

Per rubare nei negozi, utilizzava uno zaino schermato che non faceva suonare il dispositivo antitaccheggio. Un cittadino romeno di 26 anni è stato fermato in un negozio di via Boccea dalla polizia. Nello zaino aveva 4 tute rubate del valore complessivo di 330 euro. Stava per uscire dal negozio ma il suo marchingegno lo ha però tradito e l'allarme ha permesso alla guardia giurata di scoprire il furto. I capi di abbigliamento sono stati consegnati al titolare del negozio.

Lo stesso stratagemma è stato utilizzato da una romena di 25 anni finita in manette per furto aggravato. La ragazza, insieme ad un'amica che poi è riuscita a scappare, è stata bloccata dalla guardia giurata di un supermercato in Via di Saponara, dopo aver superato le casse. Il vigilante aveva visto le due riempire la borsa con dei cosmetici, per un valore di 430 euro. Gli agenti intervenuti hanno poi constatato che la borsa aveva una schermatura artigianale per eludere le barriere antitaccheggio.

Mercoledì 4 Aprile 2018



