Roma, eroina e cocaina vendute a ragazzi: 8 arresti a Tor Bella Monaca e Tor Vergata

Nell’ambito dei controlli antidroga dei carabinieri della compagnia di Frascati nei quartieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, sono state arrestate 8 persone. In via dell’Archeologia, i miltari della locale stazione e dei nuclei operativo e radiomobile hanno effettuato 4 diversi blitz, conclusi con l’arresto di 7 persone. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I pusher, tutti romani e di età compresa tra i 21 e i 60, anni sono stati sorpresi mentre cedevano dosi di droga a giovani acquirenti. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di 80 dosi di eroina, 40 di cocaina e 5 di hashish, e oltre 1000 euro in contanti.



Poco dopo, in via Giovanni Duprè, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, hanno arrestato un 21enne di nazionalità tunisina. L’uomo, alla vista dei militari, ha cercato di disfarsi di una busta di cellophane contenente 4 involucri di cocaina. I Carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato la somma di 100 euro, ritenuto il provento dell’ attività illecita. Accompagnati in caserma, sono tutti in attesa del rito direttissimo.

Mercoledì 12 Settembre 2018



