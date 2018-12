Buche e scuole, i Cinquestelle bocciano i fondi extra per Roma

Ultimo aggiornamento: 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente fondi extra per le buche di Roma. La doccia fredda per Virginia Raggi arriva poco dopo la mezzanotte, quando nella Commissione Bilancio della Camera non vengono presentati gli emendamenti dei parlamentari M5S su cui la sindaca contava per mettere benzina nella macchina degli appalti comunali. L'emendamento che viene presentato, alla fine, ha in calce la firma di due deputati del Pd, Luciano Nobili e Roberto Giachetti. E riporta esattamente le richieste che aveva fatto la prima cittadina pentastellata: 180 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade groviera, dal 2019 al 2021. Un «contributo da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione delle strade». Ma l'emendamento è stato bocciato dai deputati M5S e della Lega, davanti al sottosegretario all'Economia, Laura Castelli. A chiedere i fondi extra per Roma, in asse con Raggi, era stato il ministro dei Trasporti, Toninelli. Poi però era arrivato lo stop di Tria e dei tecnici della Ragioneria. Raggi sperava che la partita non fosse chiusa e puntava sull'assist dei parlamentari pentastellati. Ma la mossa non è arrivata a dama. La sindaca potrà contare solo su 90 milioni in più per le linee A e B della metro. Ma niente buche. «Avevamo presentato questo emendamento - sostiene il deputato del Nobili - consapevoli che sono risorse che avrebbe speso Raggi nel corso del suo mandato e che la sua giunta non ha brillato per capacità di utilizzare i soldi, ma Roma dovrebbe venire prima delle divisioni politiche, ma il movimento ha votato contro».LE RISORSEIntanto, nel bilancio di previsione triennale delle infrastrutture c'è il ponte dei Congressi che costa 172 milioni di euro ma c'è anche il ponte Giulio Rocco, chiuso da due anni e fondamentale per il collegamento tra Ostiense e Garbatella. Sono 313 milioni di euro stanziati per le buche e la manutenzione straordinaria delle strade più altri 60 che vengono assegnati direttamente ai Municipi. Non arriveranno invece i 180 milioni di euro dal governo chiesti apposta per risanare le malandate strade della capitale. Alla grande viabilità sono stati riservati circa 56 milioni di euro. Si interverrà in via dei Cerchi, via Fucini, viadotto dei Presidenti, via Palmiro Togliatti. via della Borghesiana, via Nola e Viale Castrense, Via Tuscolana, Via Tor Carbone, Via della Magliana, Via Boccea, Via di Torrevecchia, Via Cassia Nuova, Lungotevere Maresciallo Cadorna, Via Tiburtina, Viale dell'Oceano Pacifico, tratti della Tangenziale Est. Lavori programmati anche nel sottopasso di via del Tritone e il sottopasso di Via Cristoforo Colombo all'incrocio con via Malafede. Inoltre, 28 milioni serviranno alla manutenzione di scuole materne e asil. I progetti esecutivi sono pronti, ha spiegato Raggi.© RIPRODUZIONE RISERVATA