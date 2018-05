Roma, bimbo in fin di vita per un ago di pino: era stato dimesso 4 volte, aperta inchiesta

di Adelaide Pierucci

A diciotto mesi rischia di morire per un ago di pino ingoiato, la procura apre una inchiesta per lesioni personali colpose per verificare se ci siano state delle omissioni da parte di medici ospedalieri. Il bimbo, di etnia rom, è stato messo in salvo al Bambino Gesù solo dopo aver varcato per la quinta volta l'ingresso di un ospedale. Il caso è di fine gennaio. Il piccolo è dolorante, piange. I genitori lo portano in un primo pronto soccorso, dove viene visitato e dimesso. La mamma, però, due giorni...