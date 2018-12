Anziana appassionata di gialli fa fallire il colpo gridando: «Fermi, Polizia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il potere taumaturgico e quasi miracoloso delle parole. A verificarlo è stata un’anziana signora, appassionata di film galli, che ieri mattina ha assistito ad un furto in diretta in via Giacomo Debenedetti, all’Eur. Tre malfattori, hanno aperto con un arnese da scasso, la macchina di una donna per prenderle la borsa sul sedile anteriore.L’anziana, apparentemente impotente, ha agito d’istinto, pronunciando tre parole che si sono rivelate magiche: ”Fermi tutti polizia”. La frasetta ha fatto entrare nel panico i ladri che hanno lasciato cadere il bottino ed anche la chiave usata per aprire l’auto. I tre se la sono data a gambe levate. La signora, per un attimo, è rimasta sola sul luogo del delitto, contenta per la trovata, davvero geniale, che ha mandato a monte il piano dei ladri.Poi è arrivata anche la vittima del furto ed un equipaggio della polizia. Gli agenti hanno annotato il ritrovamento della borsa e della chiave ”adulterina”. E’ un problema molto sentito per i romani quello dei furti sulle auto in sosta. In questo caso, l’anziana, ha interrotto una banda che colpisce più volte al giorno. L’anziana ”Miss Marple” ha anche descritto le sembianze somatiche dei ladri alla polizia che ora ha un elemento in più per acciuffarli.