Ancora una strada chiusa per la presenza di alberi sulla carreggiata, a Roma. L'allarme è scattato in via Arturo Graf, fra via Nomentana e via Francesco d'Ovidio, proprio con la conseguenza dell'interdizione della zona al traffico causa la presenza di alberi sulla carreggiata in direzione piazza Primoli. Lo rende noto, in un tweet, la Polizia locale di Roma Capitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA