Roma, accoltellato durante lite in strada: è grave

Tentato omicidio nella notte all'Aurelio dopo una violenta lite in strada tra nordafricani. Un tunisino di 30 anni è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Gemelli. Gli agenti delle volanti lo hanno ritrovato riverso a terra intorno alla mezzanotte nei pressi di un bar all'altezza del civico 97 della Circonvallazione Cornelia. Sul posto anche i sanitari del 118 che gli hanno prestato le prime cure prima e dopo lo hanno portato in pronto soccorso in codice rosso dove è ricoverato in prognosi riservata. Lo straniero presentava tre ferite da taglio, al gluteo, al torace e al polmone. Ad avvisare la polizia dei testimoni spaventati per il degenerare di una violenta lite tra la vittima e almeno altre tre persone. Poco dopo le volanti hanno rintracciato due fratelli, sempre tunisini, A. R. di 31 anni e M. R., appena 18enne, ora in stato di fermo per tentato omicidio. Un quarto uomo è in fuga e sono in corso le ricerche. Indagano gli uomini del commissariato Aurelio.

