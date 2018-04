Roma, rom tirano sassi contro le auto per gioco e centrano il vetro di una macchina con a bordo una famiglia

di Marco De Risi

Un gioco che solo per un caso non ha avuto conseguenze tragiche: una sassaiola sconsiderata e pericolosa. Lunedì notte una famiglia a bordo di una Citroen è passata davanti al campo nomadi di via dei Gordiani, al Prenestino, quando improvvisamente gli occupanti, padre, madre e figlio di 14 anni, hanno avvertito un boato così forte tanto da pensare che qualcuno gli avesse sparato. Era accaduto, invece, che dei nomadi all'interno del campo avevano deciso di fare il tiro a segno lanciando alcuni sassi contro gli...