Roma, tornano i fiori nelle aiuole di via Veneto

Dopo dieci anni tornano i fiori nelle aiuole di via Veneto. Mille ciclamini bianchi e rossi adornano le aiuole lungo tutta la via. «Voglio ringraziare il nostro Servizio Giardini che ci sta aiutando a riportare agli antichi splendori questo bellissimo tratto di strada nel cuore di Roma, da Porta Pinciana a piazza Barberini. Via Veneto è la strada simbolo del cinema felliniano, vetrina di Roma sul mondo, un luogo che noi vogliamo restituire a cittadini e turisti con il decoro che merita. Un grazie particolare per il profondo impegno all'Associazione Via Veneto che sta promuovendo sul posto anche numerosi eventi. Tutti potranno passeggiare per ammirare le bellezze di questo luogo che il mondo ci invidia», dichiara l'Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari © RIPRODUZIONE RISERVATA