Rifiuti, sì della Regione Lazio: quelli di Roma andranno a Colleferro

di Mauro Evangelisti

Due discariche per evitare il commissariamento del settore rifiuti della Regione da parte del Tar: una a Colleferro (Collefagiolara), l'altra a Civitavecchia (Fosso Crepacuore). Evviva, dunque Roma ha risolto il problema della destinazione finale degli scarti che in gran parte finiscono in altre regioni? No, tutt'altro. Regione, Città Metropolitana e Roma Capitale devono trovare un'area per una nuova discarica di servizio, perché quei due impianti esistenti sono insufficienti rispetto alle necessità di Roma....