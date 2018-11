Roma, respinta la banda dell'ariete: fallito l'assalto alla banca

Puntavano al bancomat, ma l'allarme è scattato e li ha messi in fuga. Tentato furto nella notte in una banca di via Portuense, alla periferia di Roma. I ladri hanno sfondato la vetrata con un carro attrezzi, risultato rubato il 2 novembre, e hanno tentato di portare via il bancomat. A metterli in fuga è stato il sistema d'allarme che ha allertato la vigilanza.

I malviventi sono poi riusciti a scappare a bordo di un'auto. Sul posto i carabinieri della stazione Bravetta, della compagnia Trastevere e del nucleo investigativo per i rilievi. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. © RIPRODUZIONE RISERVATA