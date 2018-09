Roma, evade dal lavoro esterno: caccia a un 53enne detenuto a Rebibbia

Un detenuto italiano cinquantaquattrenne ammesso al lavoro esterno, che avrebbe finito di scontare la pena nel 2022, in carcere per ricettazione, furto, truffa ed altro, è evaso da Rebibbia. Il detenuto è uscito dall'istituto per recarsi al lavoro (presso una struttura esterna dell'amministrazione penitenziaria) la mattina di sabato 15 e non ha fatto rientro in istituto in serata. A dare la notizia è l'Osapp, Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria), per voce del segretario generale Leo Beneduci.

«Si tratta - dice - dell'ennesimo episodio di mala gestione penitenziaria in cui le aspettative per la certezza della pena vengono invariabilmente deluse. Rispetto a questi episodi vi è infatti la pressoché totale certezza che qualcosa nella valutazione dei requisiti per la concessione di quei beneficì e/o delle prerogative che vengono concesse a determinati detenuti che poi evadono non sia andato come avrebbe dovuto».

