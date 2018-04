Nomine, Meloni e Raineri testimoni al processo Marra

L'ex capo di Gabinetto della Raggi, Carla Raineri, testimone contro Raffaele Marra. E l'ex assessore, Adriano Meloni a favore dell'imputato. Entrambi chiamati a deporre nel processo che vede alla sbarra l'ex capo del personale del Campidoglio, con l'accusa di abuso d'ufficio in merito alla nomina del fratello Renato a capo dell'ufficio Commercio e Turismo del Comune. A chiedere la convocazione di Raineri, nel corso della prima udienza davanti ai giudici della ottava sezione penale di piazzale Clodio, è stato il pm Francesco Dall'Olio, titolare dell'indagine. Raineri infatti, dopo essere stata capo di gabinetto del sindaco Virginia Raggi per 45 giorni nel 2016, presentò un esposto dopo le sue dimissioni avvenute nell'agosto 2016 e proprio da lì partì l'indagine della Procura su alcune nomine fatte dal sindaco. Un'inchiesta che vede imputata la stessa sindaca, accusata di falso, e processata separatamente da Marra per la scelta del rito immediato. A chiedere di sentire l'assessore dimissionario al commercio Meloni e Renato Marra, attualmente dirigente della polizia municipale, sono stati invece i difensori di Marra, gli avvocati Fabrizio Merluzzi e Francesco Scacchi, che hanno chiesto di ascoltare come testimone anche Antonio De Santis, dirigente del Campidoglio e responsabile al personale. Nel processo, che è stato aggiornato al 22 ottobre, è indagata anche la sindaca Raggi, accusata di falso. Secondo l'accusa, in particolare, la sindaca avrebbe mentito all'Anticorruzione del Comune sulla nomina di Marra.

Venerdì 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:20



