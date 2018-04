Primo Maggio, Atac potenzia la rete per il ponte e il Concertone: la mappa

Primo Maggio, per il ponte che comprende il concertone a piazza San Giovanni, l'Atac ha predisposto potenziamenti e modifiche sulla rete dei trasporti pubblici di Roma: ecco lo scenario.

Domenica 29 aprile

Normale servizio dei giorni festivi sull'intera rete

Lunedì 30 aprile

Normale servizio dei giorni feriali sull'intera rete

Attivate le linee del litorale 07 (stazione Colombo della ferrovia Roma Lido-via Litoranea-Torvaianica/Campo Ascolano) e 062 (Porto di Ostia-stazione Lido Centro-lungomare-stazione Colombo-Castelporziano).

Martedì Primo Maggio

In occasione del concertone in San Giovanni in Laterano, il servizio metro viene potenziato attraverso il prolungamento dell'orario di servizio di due ore

Metropolitana: linee metro A-B/B1-C ultima corsa dai capolinea alle ore 1.30 anziché alle ore 23.30

Rete in superficie: rete Atac e RomaTpl normale orario dei giorni festivi





Venerdì 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:00



