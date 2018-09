Roma, scontro tra auto e moto sulla Prenestina: muore un 46enne

Incidente mortale sulla Prenestina, aletzza via Longoni. A scontrarsi, poco dopo le 15, una Fiat 500 guidata da un uomo del '75 e uno scooterone. Il centauro, un 36enne, è morto in seguito allo scontro. Sul posto 5 pattuglie della polizia locale del Gruppo Casilino. La Prenestina è tuttora chiusa per i rilievi nel tratto tra via Longoni e via della Tenuta Mistica.

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA