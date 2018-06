Roma, Minaccia la vicina: «Ti darò fuoco», Arrestato stalker condominiale

Da mesi aveva iniziato a minacciare una condomina, tanto che la donna, una 37enne con due bambini piccoli, in assenza del marito, era costretta a chiudersi in casa o chiedere al fratello di farle compagnia. Unica colpa, a dire del suo persecutore, gli insistenti rumori che i suoi figli facevano la sera. Lo stalker, un 43enne romano, con un obbligo di presentazione al commissariato di Porta Maggiore e precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, aveva iniziato a minacciarla e ad offenderla dallo scorso aprile. Da quel momento, in cui la donna si è decisa a sporgere denuncia presso il commissariato di Porta Maggiore, episodi dello stesso tenore si sono ripetuti ; “vi darò fuoco a casa “ oppure “certe cose con l’acido vanno via”. Tutti questi elementi, legati insieme, hanno permesso agli investigatori di richiedere alla Procura di Roma, ottenendola, una ordinanza di custodia cautelare in carcere . D.B.M., queste le sue iniziali, arrestato, si trova ora nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria .

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:40



