Roma, Polizia locale, progetto scuola: «Conosci la strada, proteggi la vita». Premiati gli alunni

Si è tenuta questa mattina, al Complesso del Vittoriano, la premiazione della seconda edizione di “Conosci la strada, proteggi la vita”, un concorso artistico ideato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Centro “ex Trevi”, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e la collaborazione del I Municipio. L’obiettivo è stato quello di promuovere nei giovani un maggior senso civico nell’ambito dell’educazione stradale.



Nel corso della cerimonia conclusiva sono state premiate le opere vincitrici di studenti delle scuole del centro, che hanno ricevuto medaglie, attestati, targhe e gadget quali omaggi alla sensibilità, originalità, creatività e partecipazione. Ad introdurre il progetto è stato il comandante del I Gruppo Centro, Roberto Stefano, che ha sottolineato l’impegno professionale e la dedizione personale dei singoli agenti in tema di sicurezza stradale.



L’ Assessora alla Scuola, Laura Baldassarre e l’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche del I Municipio, Giovanni Figà Talamanca, hanno poi acceso i riflettori sulla necessità di un impegno sinergico e permanente sull’educazione stradale da parte delle istituzioni e delle famiglie, per rendere la strada più fruibile, sicura e a misura di bambino, fermi del fatto che la sensibilizzazione su queste tematiche sia più proficua tra i banchi di scuola. Interventi e riconoscimenti anche da parte di Stefano Testini, in rappresentanza dell’ufficio scolastico regionale del Miur e di Emanuele Martinez, Responsabile delle relazioni esterne del museo centrale del Risorgimento. Le scuole secondarie di I grado, le primarie e il liceo che hanno partecipato all’iniziativa: Buonarroti, Palazzo Ceva, Mazzini, Regina Elena, Regina Margherita, Vittorino da Feltre, Settembrini e Virgilio.

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA