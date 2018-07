Roma, Pigneto: incontro tra comitati di quartiere, forze dell’ordine e Municipio

Si è svolta stamattina una riunione tra i cittadini del Pigneto e i rappresentanti del comitato di quartiere per fare un punto sui risultati conseguiti e sull’attuale situazione del rione. Presenti all’incontro anche il Questore Guido Marino, i dirigetni Alfredo Matteucci e Massimo Improta, rispettivamente Capo di Gabinetto e dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura nonché rappresentanti della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, di Polizia Roma Capitale ed il Presidente del Municipio.



Durante l’incontro, c’è stato un simbolico passaggio di consegne tra il dirigente Moreno Fernandez che lascia la direzione del commissariato Porta Maggiore per dirigere il commissariato Borgo e Augusto Pallante, proveniente dal commissariato di Albano. Il nuovo dirigente del commissariato Porta Maggiore, in un’ottica di continuità con il lavoro svolto dal suo predecessore, ha manifestato il proprio impegno nel risolvere le eventuali criticità che in futuro potranno presentarsi nel quartiere.

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:39



© RIPRODUZIONE RISERVATA