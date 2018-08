Piazzale Clodio, paura in procura: controsoffitto crolla sulle scrivanie

di Adelaide Pierucci

Prima la sensazione di uno scroscio, poi il crollo del soffitto. Paura per delle impiegate di piazzale Clodio. Alla palazzina C del tribunale penale di Roma oggi in un ufficio è crollato un controsoffitto sulle scrivanie di alcune impiegate dell'Ufficio Scansioni. Non ci sono stati feriti. Chi era al lavoro nell’ufficio ha avuto la prontezza di allontanarsi appena sentiti i primi scricchiolii. Dal soffitto poi è piovuto all improvviso dell acqua incanalata probabilmente da un impianto di condizionamento guasto.



L'acqua ha parzialmente invaso anche gli uffici adiacenti. A settembre era crollato uno degli ascensori ferendo gravemente un magistrato. Sul caso è ancora in corso un’inchiesta.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA