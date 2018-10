Con lo zaino pieno di profumi rubati, denunciati due nomadi

Due cittadini romeni, entrambi provenienti dal campo nomadi di via Salaria, sono stati fermati in via della Lungaretta, dove si stavano aggirando in atteggiamento sospetto e in possesso di uno zaino, al cui interno i carabinieri hanno rinvenuto 11 confezioni di profumo - con le etichette antiborseggio ancora apposte sulle scatole – delle quali non hanno saputo dichiararne la provenienza. Per loro è scattata la denuncia per ricettazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA