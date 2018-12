Scacco a furti e borseggi a Roma con il piano Natale sicuro. Vademecum antitruffe

Furti, scippi, sicurezza sui mezzi pubblici, lotta all'abuso di alcol e droghe, truffe agli anziani. Per garantire un Natale sicuro l'Arma dei carabinieri, ha messo in campo un Piano di controlli e servizi mirati su tutto il territorio per contrastare ogni forma d'illegalità. Particolare attenzione dal Centro alla periferia sarà rivolta ai luoghi della movida. Verifiche nei centri commerciali e nei mercati rionali, ma anche nelle zone sensibili come le fermate di bus e metro, stazioni ferroviarie, basiliche, chiese e vie dello shopping.



I NUMERI

Il piano prevede circa mille militari in strada dei gruppi di Roma, Frascati e Ostia, coadiuvati dalle gazzelle e dai motociclisti del Nucleo Radiomobile per il pattugliamento del territorio con la cooperazione dei reparti speciali dell'Arma. Pattuglie a piedi, a bordo di autoradio, moto, in abiti civili sorveglieranno l'intera Capitale. Intensificati i controlli nei pressi di abitazioni e stabili incustoditi. Tutti i servizi, collegati via radio, saranno coordinati dalla Centrale Operativa del Comando provinciale. Gli elicotteri dell'Arma del centro di Pratica di Mare sorvoleranno l'intera Provincia che sarà sorvegliata con lo stesso dispiegamento di forze. Ieri intanto, nella prima giornata di controlli straordinari, sono state arrestate 13 persone. Un 38enne romano, è stato sorpreso a rubare effetti personali da uno scooter parcheggiato in via Santa Maria in Via, a San Lorenzo. Altri tre persone sono state bloccate dagli uomini della Stazione San Lorenzo in Lucina.

Sono finiti così in manette: un 20enne e un 42enne, entrambi romeni, e un 25enne del Marocco, dopo aver accerchiato una turista tedesca, in fila per entrare al Colosseo, hanno tentato di derubarla del portafogli. Altri due stranieri, un 39enne del Marocco e un 33enne della Libia, entrambi senza fissa dimora, sono stati fermati dai militari della Stazione Vittorio Veneto subito dopo aver rubato uno zaino, contenente un Macbook, una macchina fotografica Reflex, gli occhiali da sole e il portafogli di un turista cinese a due passi da Piazza di Spagna. A Termini, invece, due nomadi, di 14 e 15 anni, sono state sorprese con le mani nel sacco mentre derubavano del portafogli una turista americana, vicino una biglietteria automatica all'interno della stazione.

LE TRUFFE

Un'attenzione particolare sarà dedicata alle persone più vulnerabili a cui l'Arma dei Carabinieri è come sempre vicina. Negli ultimi giorni, molti anziani, trovandosi in difficoltà, si sono rivolti alle locali Stazioni. In alcuni casi si è trattato di persone sole e con parenti lontani. Mentre proseguono gli incontri per fare prevenzione, organizzati presso centri anziani e parrocchie, molte sono le segnalazioni di persone che raccontano di essere state avvicinate in strada per tentativi di truffe o a cui hanno bussato alla porta di casa tentando di raggirarli chiedendo soldi. Le truffe natalizie sono dietro l'angolo e vanno dal finto Santa Claus che si dice mandato dalla parrocchia di quartiere per raccogliere offerte, ai finti volontari di associazioni inesistenti, ai finti dipendenti di società erogatrici di servizi che tentano di entrare in casa per razziare quanto possibile. «Come spesso capita, stiamo ricevendo telefonate da anziani che chiamano di parlare con noi semplicemente per sentirsi meno soli - spiegano - I carabinieri delle Stazioni, sentinelle sul territorio, hanno ricevuto mandato di svolgere un'attività di monitoraggio nei quartieri, mediante un lavoro porta a porta, per individuare le situazioni sensibili che richiedano il nostro intervento. L'invito a tutti i cittadini è quello di non esitare a contattare il 112 per segnalare qualsiasi situazione sospetta o di pericolo».

elena.panarella@ilmessaggero.it



Ultimo aggiornamento: 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA