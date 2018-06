Roma, maxi-crollo alle Mure Aureliane: cede il tetto di un torrione. Strade chiuse

Il tetto e il solaio cedono e la torretta viene giù, si sbriciola in pochi secondi. Un forte boato fa spaventare i residenti della zona. Un cumulo di macerie è ciò che resta della torretta delle Mura Aureliane, in pieno centro a Roma, costruite tra il 270 e il 275 dall'imperatore Aureliano per difendere Roma, capitale dell'impero, da eventuali attacchi barbari.

E' accaduto all'altezza di via Campania a Roma. Dalle primissime informazioni, sembra che sia crollata internamente una parte di tetto di un torrione. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Al momento sono chiusi per accertamenti la complanare di Corso Italia, tra via Marche e via Toscana, e un tratto di via Campania.

Secondo quanto si è appreso, a crollare internamente è stata una parte del tetto e del solaio della torretta che si trova di fronte al civico 41 di via Campania. Il crollo ha provocato un forte rumore avvertito da diverse persone in zona. La polizia locale ha transennato e chiuso al traffico un tratto di via Campania e della complanare di Corso Italia.