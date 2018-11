Roma, Montespaccato, prendevano gli ordinativi della droga dalla finestra: arrestati 2 pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prendeva gli ordinativi di droga dalla finestra della sua abitazione al piano terra, che da su via dei Barbarigo e li passava al suo “collega” che preparava le dosi. Ma i carabinieri della Stazione di Montespaccato, dopo un servizio di osservazione, hanno messo fine all’attività illecita a domicilio dei due pusher. In manette, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, sono finiti un 42enne romano, senza occupazione e con numerosi precedenti e un 22enne di origini napoletane, anche lui già conosciuto dalle forze dell’ordine. Ieri pomeriggio, al termine di un servizio di osservazione, i carabinieri hanno accertato che il 44enne pusher, affacciato alla finestra della sua abitazione, prendeva gli ordinativi dagli acquirenti e, dopo aver passato la “comanda” al suo complice, faceva entrare i tossicodipendenti per effettuare lo scambio. I militari hanno fatto irruzione in casa e li hanno bloccati. Durante la perquisizione sono state rinvenute diverse decine di dosi di cocaina e di crack, bilancini di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e più di mille euro in contanti, nonché un pugnale e una sciabola detenuta illegalmente. I due arrestati sono stati accompagnati in caserma dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo. Identificati e segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga anche alcuni acquirenti.