Roma, minimarket: nuove regole ma in ritardo. Più 13% nel 2017

di Fabio Rossi

Più tredici per cento nel 2017, con un incremento percentuale a due cifre che va avanti da diversi anni. Il boom dei minimarket per le strade di Roma è sotto gli occhi di tutti, e le cifre lo dimostrano. All'indomani dell'approvazione in assemblea capitolina del Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città storica, che dovrebbe porre un freno a questa crescita indiscriminata, l'associazione Terra! lancia un'inchiesta sul boom dei minimarket...