Roma, insulti e svastiche contro il professore antifascista sui muri del liceo Montale

scritte, insulti e svastiche contro il professore e presidente della sezione Anpi Marconi «Ragazze della Resistenza» Andrea Barbetti, ieri mattina sono comparse sui muri del liceo Montale di via Paladini, in zona Portuense a Roma. A denunciare l'accaduto è Anpi Roma, spiegando che Barbetti è un «autorevole componente della Commissione provinciale scuola e del direttivo dell'Anpi di Roma» e «nella scuola svolge il preziosissimo ruolo di professore, impegnato per l'affermazione dei valori della Costituzione e dell'antifascismo».



Il comitato provinciale dell'Anpi di Roma si stringe «ad Andrea e chiede alle autorità competenti di individuare prontamente i responsabili del gesto e di sanzionarli a norma di legge. Non si tratta certo di una ragazzata, ma di un tentativo consapevole e cosciente di intimidazione, portato con la consueta vigliaccheria che da sempre caratterizza le azioni nazifasciste», continua Anpi Roma.



«Le scritte - sottolinea Anpi Roma - sono state fatte in una parete dove già lo scorso anno erano comparse deliranti frasi volte contro Anna Frank e che anche grazie all'operato di Andrea, i ragazzi della scuola avevano coperto con una poesia di Montale 'La primavera hitlerianà». «Evidentemente la meritoria azione che Andrea e tutti i componenti della Sezione 'Ragazze della Resistenzà svolgono con passione e competenza nelle scuole e nel territorio - conclude Anpi - è di elevata efficacia, toglie ossigeno alle menzogne fasciste e razziste che solo dove regna paura e ignoranza possono svilupparsi e provoca quindi in coloro che le propalano tali reazioni violente e impotenti».

