Partono oggi i lavori per l’illuminazione della nuova circonvallazione interna, che va dall’innesto con l’A24 a batteria Nomentana, e della galleria Giovanni XXIII nel tratto iniziale a partire dallo svincolo di viale Antonino di San Giuliano, per circa 800 metri, in direzione Pineta Sacchetti, lo rende noto il Campidoglio.



L'intervento prevede, in entrambe le gallerie, la ricostruzione dell’impianto di illuminazione con adeguamento alle nuove normative previste per le gallerie veicolari e successiva installazione di nuove lampade a tecnologia led Fino a oggi le gallerie risultavano mal illuminate per carenze impiantistiche e a causa del mancato adeguamento con lampade di ultima generazione. Questi lavori garantiranno alla cittadinanza una migliore visibilità all’interno e una conseguente maggiore sicurezza delle gallerie.



I lavori, per recare il minor numero di disagi, saranno realizzati entro l'estate. Per la nuova circonvallazione interna, nel tratto in direzione dello stadio Olimpico, i lavori dureranno dal 16 luglio al 5 agosto; per la parte in direzione San Giovanni dal 6 agosto al 3 settembre, fatta probabilmente eccezione per la settimana compresa tra il 12 e il 19 agosto in occasione di eventi che dovrebbero tenersi allo stadio Olimpico. Per quanto riguarda, invece, la galleria Giovanni XXIII, in direzione Pineta Sacchetti, gli interventi si protrarranno dal 16 luglio al 5 agosto. Nei suddetti periodi la circolazione sarà interdetta per tutte le 24 ore e verrà quindi prevista una diversa e temporanea disciplina del traffico.

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:38



