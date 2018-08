«Invasione di lavavetri ai semafori»: appello alla Raggi dei residenti dell'Esquilino

Troppi lavavetri ai semafori nei quartieri Monti-Esquilino. Lo denuncia in una nota il portavoce del movimento comitati cittadini Roma e Lazio, e presidente dello storico comitato difesa Esquilino-Monti, Augusto Caratelli.



« Rivolgiamo ancora un appello alla sindaca Raggi per mettere fine all'invasione di lavavetri agli incroci della città di Roma, riceviamo continue segnalazioni che verifichiamo con puntualità ed impegno, come in viale Manzoni angolo via Principe Eugenio, al semaforo di Porta Maggiore lato Prenestina, alla tangenziale all'altezza della svolta sulla Roma-L'Aquila, via Casilina incrocio via del Torraccio di Torrenova. Qui in particolare risiedono molte persone che bivaccano dalla mattina alla sera.



l movimento comitati cittadini Roma e Lazio - prosegue la nota - chiede di attuare un'ordinanza di un anno al fine di riportare legalità e serenità ai semafori e agli incroci » .

Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25



