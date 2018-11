Roma, donna travolta e uccisa da una moto a Fidene

Tragico incidente nel pomeriggio a Fidene, popoloso quartiere della cinta settentrionale di Roma. Una donna di 77 anni è morta investita da una moto questo pomeriggio, intorno alle 16 in via Titina De Filippo. A guidare la moto un uomo di 57 anni che ha riportato alcune lesioni ed è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito in codice verde. L'uomo verrà ora sottoposto agli accertamenti di rito e il mezzo è stato sequestrato dagli agenti del Gruppo Nomentano della Polizia Locale, che si sono occupati dei rilievi. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA