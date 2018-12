Roma, a fuoco il ristorante "Giulio passami l'Olio": locale distrutto

Un incendio è divampato, nella notte, in un ristorante in via Monte Giordano "Giulio Passami l'Olio" in centro a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Piazza Farnese e i vigili del fuoco. Come ricostruito dai carabinieri, il rogo è scoppiato una quarantina di minuti dopo la chiusura del ristorante forse a causa del surriscaldamento di un condizionatore nella cucina.

Le fiamme si sono presto propagate a tutto il locale, toccando anche il soffitto fatto di travi di legno. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile anche l'appartamento sovrastante che però era disabitato perché in ristrutturazione. Danni al ristorante, ma nessuno è rimasto ferito.



Ultimo aggiornamento: 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA