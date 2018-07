Roma, Fiumicino, molesta donna e aggredisce con calci e pugni i carabinieri: arrestato

Ieri pomeriggio i carabinieri di Ostia, a seguito della richiesta arrivata al 112, sono intervenuti presso l’Ufficio Postale di via di Passo Buole di Fiumicino per la presenza di una persona molesta. Nella circostanza, un pregiudicato di 56 anni, nella Capitale senza fissa dimora, già sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Roma, si era a più riprese avvicinato ad un’addetta alle pulizie dell’Ufficio Postale tentando delle insistenti avances. La donna fortemente intimorita dal suo comportamento, ha chiesto aiuto ai carabinieri che, giunti sul posto, hanno invitato l’uomo a cessare il proprio comportamento molesto e ad allontanarsi. Il 56enne, per tutta risposta, ha iniziato a gridare scagliandosi a più riprese contro i carabinieri, aggredendoli con calci e pugni. I militari lo hanno bloccato e arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Gruppo Carabinieri di Ostia in attesa dell’udienza di convalida.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:49



