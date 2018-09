Fiumicino, fermata con 2 chili di cocaina pura in valigia: arrestata trafficante internazionale

I carabinieri della Compagnia Aeroporti insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane, nel corso dei quotidiani controlli ai passeggeri in transito presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci”, ieri pomeriggio, hanno arrestato, una cittadina peruviana di 29 anni per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.



In particolare, i militari insospettito dal particolare nervosismo della giovane donna, proveniente da Lima, hanno deciso di sottoporla ad un controllo più approfondito. La perquisizione ha permesso di scoprire, occultato tra i suoi bagagli, quattro confezioni, di bevande a base di "aloe" tipiche peruviane, nelle quali erano state abilmente nascoste 2,2 kg di cocaina con un elevato grado di purezza. L'operazione ha permesso di sottrarre alle piazze di spaccio circa novemila dosi di stupefacente che al dettaglio avrebbe fruttato all'incirca 250 mila euro.