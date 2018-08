Ferragosto, controlli sul litorale: Ostia sorvegliata speciale

di Mirko Polisano

Il litorale romano sarà sorvegliato speciale per la giornata di domani, quando per il Ferragosto sono previste centinaia di migliaia di presenze tra Ostia, Fregene e Maccarese anche solo per affollare i ristoranti, considerato il maltempo previsto. I carabinieri del Gruppo Ostia, agli ordini del colonnello Pasqualino Toscani, hanno predisposto un piano straordinario di controlli. Il «pacchetto sicurezza» prevede verifiche specifiche nei confronti degli automobilisti ma anche ispezioni via mare e dall’alto, grazie alla copertura aerea dell’elicottero pronto a decollare dall’aeroporto militare di Pratica di Mare.



IL VIAGGIO

A bordo della motovedetta CC 709, arrivata da Civitavecchia, ci sono i carabinieri di Ostia che battono palmo a palmo la costa. Dal Porto turistico a poco prima delle spiagge di Castel Porziano, il natante dell’Arma procederà sotto costa per garantire una balneazione sicura. «I controlli non si fermeranno nemmeno a Ferragosto - spiega il colonnello Pasqualino Toscani, comandante dei carabinieri del Gruppo Ostia - e continueranno a restare ad alto impatto su tutto il territorio con tutte le specialità che possiamo mettere in campo: dalla motovedetta dei Carabinieri sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto ai carabinieri in borghese che svolgono il servizio sulle spiagge».



LA ROAD MAP

ndividuati anche gli “hot spot”, i punti sensibili del litorale. Dalla stazione mobile del 112, posizionata all’altezza di piazzale dei Ravennati, al reparto dei motociclisti che presiederà il lungomare di Ostia ma anche quello di Fregene, centro della movida estiva romana dove sono stati organizzati feste e summer party richiamo di migliaia di giovani. Controlli non solo sul mare, ma anche nell’entroterra: Acilia, Dragona e Casal Palocco saranno le “piazze” «attenzionate» dagli uomii dell’Arma. Monitorate anche le arterie della grande viabilità e i flussi di traffico, già a partire da questa mattina occhi puntati su via del Mare, Cristoforo Colombo e Litoranea. Il Ferragosto di Ostia, a cominciare da oggi, sarà più sicuro.

Martedì 14 Agosto 2018



