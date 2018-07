Disability Pride, corteo da piazza Venezia a piazza del Popolo

Il Disability Pride, la giornata nazionale dell'orgoglio delle persone con disabilità, alla sua quarta edizione fa il salto di qualità e sbarca a Roma e sfilerà con un corteo oggi da piazza Venezia a piazza del Popolo. Qui sono attesi anche il ministro per la famiglia e disabilità Lorenzo Fontana e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Obiettivo: «rivendicare con orgoglio il diritto di avere le stesse opportunità dei normodotati».



L'iniziativa, organizzata dalla Disability Pride Onlus in collaborazione con la fondazione Anmil Sosteniamoli subito, ha il patrocinio del Comune di Roma, del Parlamento Europeo, dell'Anci e dell'Ambasciata Britannica. Il raduno in piazza Madonna di Loreto (vicino piazza Venezia) è previsto alle 17.30.



Da qui sfilerà un corteo in via del Corso fino a Piazza del Popolo dove poi, dal palco, si alterneranno le performance degli artisti. Accanto al sindaco ci sarà il Disability Manager del Comune di Roma, Andrea Venuto.

Sono possibili brevi stop per le linee di bus.

