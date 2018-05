Roma, tangenti filobus: Mancini condannato a 5 anni

Il giudice del Tribunale monocratico di Roma Albina Fiordalisi ha condannato a 5 anni di carcere l'ex amministratore dell'Ente Eur, Riccardo Mancini, e a 4 anni il commercialista Marco Iannilli. I due erano accusati di estorsione nell'ambito dell'inchiesta su una presunta tangente di 600mila euro che sarebbe stata versata dalla Breda Menarini per aggiudicarsi un appalto col Comune di Roma per la fornitura di 45 filobus.

La tangente sarebbe stata pagata nel 2009 mentre l'appalto, bandito a marzo 2008, venne aggiudicato a novembre alla Breda Menarini. Mancini e Iannilli dovranno inoltre risarcire i danni in sede civile a Roma Capitale.

Giovedì 24 Maggio 2018



