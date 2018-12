All'apparenza sembravano due normali centri massaggi ma all'interno in realtà c'era un giro di prostituzione. A fare la scoperta sono stati i Carabinieri di Roma, Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante. I centri si trovavano uno alla Garbatella e l'altro nel quartiere Ardeatino. Sequestrati i due locali che erano gestiti da una donna cinese di 47 anni, finita in manette. Dalle indagini è emerso che la donna tratteneva il denaro pattuito per le prestazioni e coordinava le attività di diverse ragazze connazionali che si prostituivano, offrendo rapporti sessuali in aggiunta a quelli che inizialmente erano semplici massaggi. La tenutaria si trova ora in carcere a Rebibbia. © RIPRODUZIONE RISERVATA