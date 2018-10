Centocelle, pestato in strada per il parcheggio

Ultimo aggiornamento: 08:49

Botte da orbi per un parcheggio. Una delle persone coinvolte è ricoverata in ospedale per le percosse subite. L'aggressione è dovuta ad un motivo banale: una discussione degenerata fra due romeni ed un bengalese a piazza dei Gerani, a Centocelle. Il motivo della lite: il parcheggio. Erano le 18 di sabato quando sono arrivate più richieste d'aiuto alle forze dell'ordine da alcuni passanti che hanno visto le drammatiche fasi del pestaggio. «Presto correte - ha detto un uomo al centralino del Nue - c'è un uomo che è stato picchiato con una chiave inglese».Sul posto sono accorsi alcuni equipaggi delle volanti che sono riusciti a bloccare i due romeni e chiedere via radio i soccorso per un'ambulanza. Il bengalese, 30 anni, ha riportato ecchimosi, contusioni e la frattura del setto nasale. L'ambulanza l'ha trasportato alle Figlie di San Camillo dov'è ancora ricoverato. I romeni sono portati al commissariato dove li hanno identificati. Il magistrato di turno, a cui gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno ricostruito la vicenda, non ha stabilito l'arresto dei due aggressori. Ne ha disposto il rilascio a piede libero con l'accusa di lesioni gravi. Non è escluso che per i due scatti l'arresto nei prossimi giorni.