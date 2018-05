Casa delle donne, al via l'incontro in Campidoglio: proteste contro Raggi

Prosegue il "caso" Casa delle Donne, il centro culturale di Roma che da 30 anni promuove iniziative e attività di sostegno alle donne. La Casa Internazionale delle donne ha sede in uno stabile comunale a Trastevere ed è gravata da debiti proprio nei confronti dell'amministrazione comunale. La scorsa settimana il Consiglio comunale ha votato una mozione per la trasformazione del centro in un polo gestito da Roma Capitale con cui le associazioni potranno collaborare tramite bandi.



E' previsto per oggi l'incontro tra una delegazione del Consorzio Casa Internazionale delle Donne e il Campidoglio alla quale potrebbe prendere parte anche la sindaca Virginia Raggi. «Andiamo a incontrare la sindaca. Speriamo che si potrà continuare un dialogo», ha annunciato infatti la presidente della Casa delle Donne Francesca Koch entrando a Palazzo Senatorio.

«Le portavoce e i portavoce del M5S romano rifiutano di essere rappresentati come fascisti senza cultura che ignorano il valore storico e simbolico incarnato dalla Casa Internazionale delle Donne, come certa stampa e certi personaggi politici o politicizzati stanno ripetutamente facendo in questi giorni - scrive su Fb la senatrice M5S Alessandra Mariorino - Nessuno intende chiudere la Casa, e nessuno ha dato al Consorzio titolare della sua gestione lo 'sfrattò, come pure si legge da più parti. La questione è più complessa di così, e investe il tema della trasparenza nella sua accezione più ampia. Il consorzio infatti si impegnava nell'accordo firmato con l'amministrazione nel 2003 a relazionare regolarmente sulle attività svolte all'interno della struttura ad un organismo di Verifica e Garanzia appositamente disposto. Dal 2003 ad oggi esiste una sola relazione in merito, datata 2007. Nessuno degli organi amministrativi e politici deputati al controllo aveva finora mai eccepito nulla ».

«Nessuno vuole chiudere la Casa internazionale delle donne, nella mozione non c'è scritto questo - ha spiegato il vicesindaco di Roma Luca Bergamo - Penso che ci sia un fatto indiscutibile ovvero che l'attuale modello di gestione abbia delle difficoltà economiche forti. È una realtà di fatto, dunque c'è la necessità di mettersi tutti quanti a sedere perché si trovi un modello di gestione che sia sostenibile per tutti quanti e che non porti chi ha gestito quel luogo a essere inadempiente».Intanto alcune manifestanti stanno protestando in piazza del Campidoglio contro il rischio chiusura e contro la sindaca Raggi al grido di «Vergogna».