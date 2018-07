River, Raggi ferma le ruspe. Sui rom tensione con Salvini

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il faccia a faccia Salvini-Raggi è in programma tra 24 ore, ma la giunta grillina è pronta a fermare le ruspe sulla Tiberina. La baraccopoli del Camping River, che avrebbe dovuto essere smantellata a ore, «di sicuro non sarà chiusa prima del vertice al Viminale», spiegavano ieri dal Campidoglio. Il blitz scenografico, insomma, dopo una sequela di annunci e rinvii, non ci sarà. La sindaca di Roma arriverà al ministero dell'Interno con la sua ricetta dei «rimpatri volontari»,...