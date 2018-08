Roma, trasporto pubblico lumaca: 10 nuove corsie preferenziali

di Camilla Mozzetti

Per migliorare la qualità del trasporto pubblico ma soprattutto per velocizzare i tempi (oggi biblici) di percorrenza delle vetture, puntando in sostanza ad efficientare la mobilità nella Capitale e renderla anche più sicura attraverso l'uso di telecamere per controllare il traffico e stanare coloro i quali non rispettano le regole. Il primo cantiere dovrebbe partire salvo ritardi dell'ultimo minuto il prossimo 27 agosto: al via i lavori per dotare Roma di nuove corsie preferenziali dieci per l'esattezza che...