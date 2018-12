Roma, nell'auto 8 chili di candelotti pirotecnici illegali: denunciati

Nell'auto avevano 240 candelotti pirotecnici. Otto chili di botti "fuorilegge" sprovvisti del marchio CE e delle previste autorizzazioni di pubblica sicurezza. A essere denunciati dai carabinieri di Tivoli un romano di 38 anni e un 47enne di Colleferro, entrambi con precedenti. Sono stati sorpresi durante un posto di controllo in via della Riserva Nuova, zona Ponte di Nona.



I botti "fuorilegge" sono stati sequestrati e affidati in custodia ad una ditta di pirotecnica che possiede locali idonei per il loro stoccaggio.