Bimba rom ferita a con un piombino, sgomberato l'accampamento

«Ricordate Cirasela, la bimba rom di 14 mesi ferita gravemente alla schiena lo scorso 17 luglio in via Togliatti con un fucile ad aria compressa? Il tragico evento è avvenuto in prossimità dell'insediamento dove Cirasela viveva con i suoi genitori. Questa mattina, all'alba, senza nessun preavviso, quell'insediamento (in via di Salone, ndr) composto da poverissime abitazioni è stato sgomberato e i parenti di Cirasela allontanati dalle loro abitazioni. Questo è ciò che resta». Lo scrive su Facebook l'associazione 21 luglio.

«Volevo solo provare la pistola, non ho mirato contro quelle persone». Si era difeso l'italiano di 59 anni indagato per avere colpito con un piombino la bimba nomade che si trovava in braccio alla madre mentre percorrevano viale Palmiro Togliatti. L'uomo, M.A., è un ex dipendente di Palazzo Madama.

