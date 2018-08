Beyoncé e il video al Colosseo, trattativa insabbiata: e la cantante rinuncia

di Laura Larcan

Alla fine sembra proprio che sarà un bye bye, quello di Beyoncé al Colosseo. La trattativa tra la pop star che sognava di girare un video nell'Anfiteatro Flavio, e la direzione del monumento, si è ormai arenata. Sono passati quasi due mesi dalla richiesta iniziale per l'arena più famosa del mondo. Ma dopo la risposta e le condizioni illustrate dal Parco archeologico per l'uso del Colosseo, non c'è stato più nessun contatto. «Presumo che a questo punto Beyoncé abbia...