Civitella San Paolo, ritrovato in una scarpata anziano perso: ricoverato in ospedale

E' stato ritrovato stamattina poco dopo le 11 il novantenne scomparso ieri: era uscito di casa per andare a cercare funghi nel bosco. Il maresciallo della stazione carabinieri di Fiano l'ha trovato in fondo a una scarpata nel bosco di Sant'Andrea, a Civitella san Paolo.L'anziano era scivolato laggiù, per oltre trenta metri e non riusciva più a risalire. E qui ha trascorso tutta la notte, poi stamattina il maresciallo ha sentito dei rumori provenire dal bosco e l'ha trovato, pieno di ferite, disidratato e molto debole.Immediatamente ha chiamato i vigili del fuoco e il comandante della stazione, dando loro le coordinate del bosco tramite gps. I vigili si sono calati in fondo alla scarpata e hanno recuperato il novantenne, ora ricoverato per controlli all'ospedale Sant'Andrea.