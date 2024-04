Roma, ripulito il fiume Tevere: trovate 35 biciclette e altri rifiuti di vario genere

Una enorme discarica all'aperto si estende lungo le rive del fiume Tevere, rappresenta un terribile biglietto da visita per i numerosi turisti che desiderano passeggiare lungo le sponde del Tevere nel Centro Storico. Questa enorme cloaca si manifesta nella sua interezza su tutte le sponde del fiume Tevere che attraversa la splendida Città Eterna. Circa 35 biciclette sono state ritrovate sul fondo del Tevere e riportate in superficie per essere smaltite nel modo più ecologico possibile.

Gli agenti della polizia locale del reparto tutela fluviale e del Gssu hanno effettuato un'operazione di rimozione di velocipedi e rifiuti abbandonati lungo l'area golenale, da ponte Sublicio a ponte Milvio.

Grazie all'intervento delle pattuglie, decine di carcasse di biciclette e monopattini danneggiati, insieme ad altri rifiuti di vario genere, sono stati rimossi dalla banchina destra del fiume nella giornata di martedì 2 aprile. L'obiettivo dell'operazione era quello di tutelare l'ambiente e ripristinare il decoro delle golene fluviali della Capitale, contribuendo così alla pulizia e al miglioramento delle condizioni dell'intera area. L'intervento dei caschi bianchi ha permesso di restituire dignità e bellezza al paesaggio fluviale, svolgendo un ruolo fondamentale nella salvaguardia del territorio e nella sensibilizzazione dei cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti. Commenta un cittadino che abita proprio vicino al lungotevere Marzio: "Siamo rimasti scioccati quando ci siamo resi conto che sul fondo del tevere erano state abbandonate biciclette e rifiuti di ogni tipo. Questa situazione era stata segnalata da circa due anni, finalmente abbiamo dei riscontri di miglioramento."