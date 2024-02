Stazione Termini, scoperta una società di autonoleggio senza permessi

A seguito di un sopralluogo effettuato da parte degli agenti della squadra amministrativa compartimentale della polfer Lazio presso la stazione Termini di Roma, gli agenti hanno sanzionato un esercente che gestiva una società di autonoleggio. È stato appurato che l'esercente non risultava titolare di regolare autorizzazione prevista per lo svolgimento dell'attività. In seguito alla segnalazione effettuata agli organi competenti è stato emesso un provvedimento di "cessazione" dell'attività abusivamente intrapresa.

"Sono rimasto scioccato quando è arrivata la polizia e hanno iniziato a procedere con i dovuti controlli - spiega un signore che molte volte noleggiava le auto -. Io ho noleggiato molte volte delle auto ma non pensavo che si trattasse di un truffatore. Purtroppo a noi i nostri soldi non ci verranno restituiti."

Nella stessa giornata è stato arrestato il ladro che da molto si aggirava al mercato centrale rubando ai turisti.