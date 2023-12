Stazione Termini, continua il degrado. «Il negozio diventato cestino dei rifiuti»

Stazione Termini, la foto del degrado: così un negozio abbandonato ormai è diventato il cestino dei clochard e di qualche incivile di turno. Infatti a parlare è un residente della zona: “Io abito su via Marsala e sono abbastanza abituato a vedere certe scene. Termini è diventato un luogo abitato dai barboni che sporcano veramente l’impossibile. Non solo ultimamente si aggirano delle baby gang che la sera cercano di rubare i passanti e i turisti. Certo non possiamo dire che le forze dell’ordine non ci siano, anzi sono aumentati i controlli anche se sembrano non bastare.” La saracinesca del negozio in questione che è diventato un raccoglitore di rifiuti si trova su Via Marsala all’incrocio di Via Marghera.

