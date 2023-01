Roma, Starbucks apre in centro? Ipotesi Termini o San Silvestro. E l'azienda cerca personale

Starbucks aprirà a Roma. Manca però il personale e Percassi - l'azienda che sviluppa in franchising la rete italiana di marchi esteri come Victoria's secret, Lego e la stessa Starbuck - ha annunciato, attraverso LinkedIn, che è alla ricerca di nuove figure professionali per gli store della capitale.

Dove aprirà Starbucks?

Sembrano essere tramontate le ipotesi dei mesi scorsi su un eventuale apertura nella galleria Alberto Sordi a Roma a meno di grandi sorprese. Le location sono ancora segrete ma in pole position c'è la zona di piazza San Silvestro e di quella di piazza Venezia. Occhio anche alla stazione Termini, una posizione strategica soprattutto per il turismo. Starbucks ha sempre optato per strutture con grandi spazi come dimostra il locale aperto a Castel Romano, che si sviluppa su un unico piano di oltre 200 metri quadri e offre 40 posti a sedere, oltre a un dehor esterno di più di 70 metri quadrati con ulteriori 34 sedute.



Quali figure sono richieste

Percassi ha pubblicato su LinkedIn un annuncio di ricerca personale per il nuovo locale della popolare catena di caffetterie americana: «Starbucks continua a crescere e una delle sue prossime tappe sarà proprio a Roma, dove apriremo a breve un nuovo accogliente store in centro».

L’altro giorno sono andata finalmente da Starbucks a Castel Romano. È stato molto strano ordinare da Starbucks in italiano, per me la prima volta. Speriamo che si smuovano a metterne uno in centro… a finalmente vedo il mio nome scritto giusto 😂❤️ #starbucksholiday #starbucks pic.twitter.com/oDZio1JVwU — Lelleonora 🏳️‍🌈 ✊🏿✊🏾✊🏽✊✊🏼✊🏻 (@eleonora1684) November 12, 2022



Ma quali sono le figure professionali richieste? Si ricercano baristi, ma anche store manager e assistant store manager, che verranno impiegati sia nel nuovo locale sia in quello aperto ad aprile 2022 nell'outlet di Castel Romano.